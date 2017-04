Na nekaterih mejnih prehodih podaljšane čakalne dobe

Ljubljana, 22. aprila - Na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško so danes podaljšane čakalne dobe. Po podatkih prometnoinformacijskega centra za državne ceste so najdaljše na prehodu Obrežje, kjer tovorna in osebna vozila za izstop čakajo okoli ene ure. Na dolenjski avtocesti pa je zaradi gorečega vozila oviran promet pred priključkom Trebnje vzhod v smeri Ljubljani.