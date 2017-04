Zmagi za Washington in Boston

Washington, 22. aprila - V severnoameriški hokejski ligi NHL je obe tekmi večera odločil šele podaljšek. Washington Capitals so na peti tekmi prvega kroga končnice vzhodne konference z golom Justina Williams strli odpor Toronto Maple Leafs in povedli s 3:2 v zmagah. Boston Bruins pa so po dveh podaljških z 2:1 premagali Ottawa Senators, a vseeno v zmagah še vodijo s 3:2.