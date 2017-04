Kelti so se pobrali proti bikom

Oklahoma City, 22. aprila - Boston Celtics, prvi nosilci končnice vzhodne konference v severnoameriški košarkarski ligi NBA, so na tretji tekmi dvoboja z zadnjeuvrščenimi Chicago Bulls prišli do prve zmage. Potem ko so biki v Bostonu šokirali gostitelje in povedli z 2:0 v zmagah, so tokrat Kelti našli odgovor, slavili zmago s 104:87 in zaostanek zmanjšali na 1:2.