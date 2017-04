Suterjeva po poti prijateljice in konkurentke Mazejeve

Zürich, 22. aprila - Švicarska alpska smučarka Fabienne Suter se je v po 15 letih uradno poslovila od smučarske karavane. Kot pravi sama, pri 32-ih letih nima več pravega motiva za boj proti tekmicam in poškodbam, ki so ji skozi vso kariero mešale štrene in ki so ji najbrž tudi preprečile, da bi še bolj razvila svojo nadarjenost.