KPK s priporočili glede imenovanja nadzornikov SDH

Ljubljana, 21. aprila - Komisija za preprečevanje konkurence (KPK) je sprejela zaključne ugotovitve o imenovanju nadzornikov SDH ter ministrstvu za finance, vladi in DZ podala več priporočil za več preglednosti in sledljivosti v postopkih. Med drugim poziva k natančnejši opredelitvi meril za izpolnjevanje pogoja osebne integritete in poslovne etičnosti.