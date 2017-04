Med nadzorniki Telekoma Slovenije tudi predsednica uprave SDH

Ljubljana, 21. aprila - Delničarji Telekoma Slovenije so danes na skupščini na nasprotni predlog SDH v nadzorni svet imenovali Lidio Glavina, Barbaro Gorjup, Ljubomirja Rajšića, Barbaro Kürner Čad in Bernardo Babič. Iz nadzornega sveta se tako poslavlja Borut Jamnik. Sprejeli so tudi prvotni predlog glede dividend, ki bodo znašale pet evrov bruto na delnico.