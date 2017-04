Banka Slovenije: Predvidene pristojnosti računskega sodišča lahko neskladne s stališči ECB

Ljubljana, 21. aprila - Določila predloga novele zakona o Banki Slovenije, po katerih bo računsko sodišče lahko presojalo tudi smotrnost in pravilnost odločitev Banke Slovenije, ki so vodile v porabo javnih sredstev, so lahko neskladna z mnenjem ECB, pridobljenem med pripravo predloga, so ocenili v Banki Slovenije. Menijo, da bi morala vlada vnovič pridobiti mnenje ECB.