V Celju vseslovensko srečanje društev in aktivistov za pravice živali

Celje, 22. aprila - Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice ob današnjem svetovnem dnevu Zemlje v Celju organizira prvo vseslovensko srečanje društev in aktivistov za pravice živali. Namen srečanja je druženje in izmenjava informacij o delu in projektih ter o možnostih povezovanja, so sporočili iz omenjenega društva.