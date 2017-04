Cankarjev dom gosti jazzovskega vokalista Gregoryja Porterja

Ljubljana, 23. aprila - Cankarjev dom bo drevi v Gallusovi dvorani gostil koncert enega vodilnih jazzovskih vokalistov Gregoryja Porterja, ki je letos za ploščo Take Me To The Alley prejel grammyja za najboljši vokalni jazz album. Slovenijo je obiskal že leta 2014, na 55. Jazz festivalu Ljubljana, ko je na noge dvignil polne Križanke, so zapisali v Cankarjevem domu.