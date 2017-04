Ministrstvo za kulturo zavrača očitke sveta SNG Maribor

Maribor, 21. aprila - Na ministrstvu za kulturo že dlje časa z zaskrbljenostjo spremljajo finančno stanje Slovenskega narodnega gledališča Maribor, a hkrati zavračajo očitke predsednice sveta Suzane Žilič Fišer na njihov račun. Kot so pojasnili za STA, so zavode ob znižanju sredstev za plače leta 2013 pozvali, da z lastnimi ukrepi in organizacijo prilagodijo stroške.