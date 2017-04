Roger Waters z novim albumom neposredno o sodobnem svetu in negotovih časih

New York, 23. aprila - Frontman nekdanje skupine Pink Floyd Roger Waters bo junija po 25 letih izdal nov samostojni album Is This The Life We Really Want?. Nanj je uvrstil 12 pesmi, ki so po oceni založbe Columbia Records "neposreden komentar o sodobnem svetu in negotovih časih" ter "pristen naslednik" albumov Pink Floyd Animals in The Wall. Izšel bo 12. junija.