Velenje, 21. aprila - Nadzorni svet Gorenja je danes v upravo družbe imenoval Žigo Debeljaka, ki bo na tem mestu nasledil Petra Groznika. Debeljak, ki je že bil v upravi družbe med letoma 2003 in 2005, bo funkcijo prevzel z majem in mandatom do 19. julija prihodnje leto oz. do izteka mandata sedanji upravi.