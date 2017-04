Hrvaška SDP zahteva saborsko preiskovalno komisijo glede Agrokorja

Zagreb, 21. aprila - Največja hrvaška opozicijska stranka SDP je danes zahtevala oblikovanje parlamentarne preiskovalne komisije, ki bi obravnavala poslovanje koncerna Agorkor. Kot so dejali, zahtevajo celotno preiskavo poslovanja Agrokorja od časov preoblikovanja nekdanje družbene lastnine in privatizacije do aktualnih potez vladnega pooblaščenca za koncern.