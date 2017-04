Mariborski stanovanjski sklad trenutno z 234 praznimi stanovanji

piše Gregor Mlakar

Maribor, 23. aprila - Mariborski medobčinski stanovanjski sklad trenutno razpolaga z 2118 stanovanji, med katerimi je 234 praznih. Kot so za STA pojasnili na skladu, so ta deloma v postopku razpisa za oddajo, nekatera pa neprimerna za bivanje in jih obnavljajo ali pa so uvrščena v program prodaje na javni dražbi, ker bi bila obnova za sklad nerentabilna.