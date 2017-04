Po negativnem odgovoru vlade ZL napoveduje zakonski predlog za ureditev bolniške samozaposlenih

Ljubljana, 21. aprila - V poslanski skupini ZL so po tistem, ko so na ministrstvu zavrnili pobudo, da v zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju uredijo bolniško nadomestilo tudi za samozaposlene, napovedali, da bodo tak zakonski predlog pripravili sami. Ministrstvo je pobudo zavrnilo z izgovorom, da bolniška za samozaposlene ni potrebna, so navedli v ZL.