Zanimanje tujcev za slovenske nepremičnine močno poraslo

Ljubljana, 23. aprila - V letu 2016 se je zanimanje tujcev za nakup nepremičnine v Sloveniji močno povečalo. Kupili so jih kar 28 odstotkov več kot leto prej, ugotavlja Geodetska uprava RS. Tujci so v Sloveniji največkrat kupili hišo ali stanovanje, med njimi pa so bili najpogosteje kupci iz sosednjih držav.