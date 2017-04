Eastwood bo režiral film o preprečenem terorističnem napadu

Los Angeles, 22. aprila - Igralec in režiser Clint Eastwood bo režiral film po resnični zgodbi treh Američanov, ki so na vlaku, namenjenem v Pariz, uspeli preprečiti teroristični napad. Film bo nastal po knjigi The 15:17 to Paris: The True Story Of A Terrorist, A Train, And Three American Heroes, ki so jo po dogodku trije junaki napisali z novinarjem Jeffreyjem E. Sternom.