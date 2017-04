Prijeli osumljenca za napad na moštveni avtobus v Dortmundu

Berlin, 21. aprila - Nemška policija je danes prijela domnevnega napadalca z eksplozivom na moštveni avtobus Borrussie Dortmunda (BVB) 11. aprila v Dortmundu, so sporočili iz tožilstva. Povedali so, da je bil njegov motiv finančen in ne terorističen. Gre za 28-letnega Sergeja W. rusko-nemškega porekla, ki so ga prijeli blizu mesta Tübingen.