V Piranu se poklanjajo tradiciji solinarstva

Piran, 22. aprila - Z blagoslovom soli in povorko se bo danes na Tartinijevem trgu uradno začel 15. Solinarski praznik, ki ga v Piranu tradicionalno obhajajo ob prazniku mestnega zavetnika sv. Jurija. Z vrsto prireditev, v katere so vključena števila društva, javni zavodi in šole v piranski občini, se bodo poklonili več kot 700-letni tradiciji pridelave soli.