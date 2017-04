Razprava o drugem tiru v DZ po pričakovanjih pestra in dolga

Ljubljana, 20. aprila - Poslanci so prvi dan aprilske seje obravnavali predlog zakona o drugem tiru. V sedemurni razpravi sta se koalicija in opozicija strinjali le, da je drugi treba zgraditi, stališč o zakonu pa nista zbližali. Razpravo je zaznamovala tudi ostra retorika poslanca Janka Vebra (SD), ki je ministra Petra Gašperšiča obtožil zavajanja in ga pozval k odstopu.