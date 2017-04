Ljubljana, 22. aprila - V Ljubljano danes prihaja Podeželje v mestu, dogodek, na katerem se z izdelki in pridelki predstavlja 30 kmetij. Ponujale bodo lokalno in sezonsko hrano s pestro ponudbo mesnih, krušnih izdelkov, vin, sokov in zelenjave. Posebno mesto bo tokrat namenjeno turističnim kmetijam.