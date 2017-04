OPCW: V napadu na Kan Šejkun nesporno uporabljen plin sarin

Haag/Pariz, 19. aprila - V napadu na sirsko vas Kan Šejkun 4. aprila, v katerem je umrlo najmanj 87 ljudi, je bil nesporno uporabljen plin sarin ali podobna snov, je danes sporočila Organizacija za prepoved kemičnega orožja (OPCW). Kot je dejal vodja organizacije Ahmet Uzumcu, so to ugotovili z analizo vzorcev z desetih žrtev, ki so jo opravili v štirih laboratorijih.