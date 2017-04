Odbor podprl prizadevanja mladih za boljšo dostopnost pripravništev v pravosodju

Ljubljana, 19. aprila - Članice in člani odbora za pravosodje so na današnji seji brez glasu proti potrdili prizadevanja mladih za izboljšanje razmer na področju pripravništev v pravosodju. Vlado so pozvali k aktivnostim za hitrejši dostop mladih do sodniškega pripravništva in k celoviti ureditvi področja pravniškega državnega izpita.