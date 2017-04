Gucci bo podaril dva milijona evrov za restavracijo vrtov Boboli v Firencah

Firence, 20. aprila - Modni imperij Gucci bo galeriji Uffizi podaril dva milijona evrov za restavracijo vrtov Boboli v Firencah. Vrtovi Boboli se razprostirajo za znamenito florentinsko palačo Pitti in se ponašajo z zbirko skulptur od 16. so 18. stoletja ter nekaj antičnimi kipi. So eni najbolj znanih italijanskih vrtov in priljubljena turistična točka v Firencah.