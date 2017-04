Bolnišnica Topolšica sproti rešuje težave z nabavo in plačili

Topolšica, 19. aprila - Bolnišnica Topolšica, ki se je zaradi likvidnostnih težav soočala z blokado računa, trenutno nima blokiranega računa, je pa vsakodnevno v stikih z dobavitelji in sproti rešuje problematiko dobav in plačil, je dejal v. d. direktorja bolnišnice Jurij Šorli. O razmerah v bolnišnici bodo v četrtek govorili na okrogli mizi in seji sveta zavoda.