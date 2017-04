Na zagrebškem glasbenem bienalu tudi dela slovenskih skladateljev

Zagreb, 21. aprila - Eden največjih mednarodnih festivalov sodobne glasbe, zagrebški glasbeni bienale, bodo tudi letos konec aprila obiskali umetniki, izvajalci in ljubitelji sodobne glasbe iz celega sveta. Na 29. zagrebškem bienalu bodo odigrali tudi skladbe sodobnih slovenskih skladateljev, kot so Vinko Globokar, Igor Štuhec in Vito Žuraj.