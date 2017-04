Natečaj za čebelarske spominke in darila

Ljubljana, 22. aprila - Čebelarska zveza Slovenije je objavila natečaj za naj čebelarski spominek in darilo, ki traja do 10. junija. Pri ocenjevanju najboljših bo posebna komisija upoštevala prejete spominke in darila, ki bodo povezana s čebelarstvom oz. predloge in prototipe, ki bi lahko obogatili ponudbo teh izdelkov na trgu.