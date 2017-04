Za poslopje jugoslovanske misije pri ZN v New Yorku naj bi vladalo precejšnje zanimanje

New York, 19. aprila - Naslednice nekdanje SFRJ v skladu z dogovorom prodajajo dve newyorški nepremičnini, za vzdrževanje katerih nobena nima zares dovolj denarja, obenem pa gre za dovolj prestižna in dragocena objekta za razdelitev. Newyorški časopis New York Post piše, da se je za poslopje misije pri ZN na 5. aveniji že našlo šest možnih kupcev.