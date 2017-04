Yahoo presegel pričakovanja analitikov

New York, 19. aprila - Spletno podjetje Yahoo je z rezultati v svojem zadnjem poslovnem četrtletju samostojnosti, torej preden bo Verizon prevzel njegovo jedro, presegel pričakovanja analitikov. To je dober obliž na rano po dveh velikih vdorih in krajah informacij o uporabnikih, kar se je razkrilo konec lanskega leta.