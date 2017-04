Večer: Vera (19. 4.)

Maribor, 18. aprila - Ob odprtju 20. Slovenskih dnevov knjige v Mariboru so organizatorji v prihodnost "lansirali" Časovno kapsulo. V uporabno kiparsko instalacijo so vstavili še neobjavljene verze in prozne fragmente avtorjev, da bodo čez deset let slavnostno odprli kapsulo in se veselili neznane literature, v Večeru piše Petra Vidali.