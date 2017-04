Štajerska avtocesta med rondojem Pesnica in priključkom Šentilj proti Avstriji ponovno odprta

Šentilj/Maribor, 18. aprila - Na štajerski avtocesti so med rondojem Pesnica in priključkom Šentilj proti Avstriji odstranili posledice prometne nesreče, v kateri je umrl 52-letni voznik tovornjaka. Cesta je ponovno odprta in normalno prevozna, tudi o zastoju na mariborski vzhodni obvoznici prometnoinformacijski center ne poroča več.