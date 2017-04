V Ljubljani se začenja 20. Exodos

Ljubljana, 19. aprila - Z javno debato Exodos, prvih 20 let in premiero koprodukcijske predstave Zibka se bo drevi v Ljubljani začela jubilejna 20. izdaja mednarodnega festivala sodobnih odrskih umetnosti Exodos. Letos bodo v ospredju mladi umetniki z vseh koncev sveta, od Tibeta, Kitajske, prek držav Evropske unije in Balkana do Burkine Faso in Južne Afrike.