Svet vlade za mladino o ukrepih za izboljšanje mladinske politike

Ljubljana, 18. aprila - Svet vlade za mladino je na današnji seji razpravljal o popravljalnih ukrepih in priporočilih na področju mladinske politike, ki jih je ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport naložilo računsko sodišče. Kot je pojasnila ministrica Maja Makovec Brenčič, bo za pripravo ukrepov in upoštevanje priporočil zadolžena posebna delovna skupina.