Na avtocesti pri Šentilju smrtna žrtev prometne nesreče dveh tovornih vozil

Šentilj, 18. aprila - V prometni nesreči, ki se je okoli 6.30 zgodila na štajerski avtocesti med cestninsko postajo Dobrenje in Šentiljem in v kateri sta bili udeleženi tovorni vozili, je ena oseba umrla. Avtocesta je v smeri proti Avstriji popolnoma zaprta, mariborski policisti si še ogledujejo kraj prometne nesreče, so sporočili s Policijske uprave Maribor.