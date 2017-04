V ZDA se nadaljuje lov za morilcem s Facebooka

Cleveland, 18. aprila - Lov za 37-letnim Steveom Stephensom, ki je v nedeljo popoldne ubil 74-letnega upokojenca v Clevelandu, se je v ponedeljek razširil na celotno ozemlje ZDA, policije pa so dobivale številna lažna obvestila o zločincu, ki je naključni umor posnel in objavil na Facebooku. Posnetek je bil na družbenem mediju tri ure, preden so ga umaknili.