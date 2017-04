Evakuacija iz sirskih krajev preložena

Damask, 17. aprila - Načrtovano evakuacijo več kot 3000 ljudi iz štirih obleganih sirskih mest so preložili, so sporočili predstavniki sirske opozicije. Razlogi za preložitev niso povsem jasni, je pa po poročanju sirske tiskovne agencije Sana do tega prišlo, potem ko je na vzhodni del mesta Deir Ezor padlo več granat skrajne skupine Islamska država (IS).