Papež Frančišek na velikonočno nedeljo daroval mašo ter podelil blagoslov mestu in svetu

Vatikan, 16. aprila - Papež Frančišek je slovesnosti na današnjo velikonočno nedeljo začel z mašo na trgu pred baziliko svetega Petra v Vatikanu. Opoldne je z balkona bazilike podelil velikonočni blagoslov mestu in svetu (urbi et orbi) in ob tem spomnil na številna krizna žarišča po svetu, med drugim v Siriji, sveti deželi in nekaterih afriških državah.