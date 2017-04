Pogrešani Jure Cegnar

Ljubljana, 16. aprila - Svojci pogrešajo 28-letnega Jureta Cegnarja iz Mavčič. Izginil je v soboto popoldne. Nazadnje so ga videli okoli 18. ure na Drulovki. Pogrešani je visok okoli 180 centimetrov, ima svetle lase, oblečen je v pulover s črtami in temen brezrokavnik ter jeans hlače. Nosi rdeč nahrbtnik in uporablja rdeče kolo, so sporočili s Policijske uprave Kranj.