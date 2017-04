Papež v velikonočni vigiliji v ospredje postavil trpeče iz vsega sveta

Vatikan, 16. aprila - Papež Frančišek je v letošnji velikonočni vigiliji v baziliki svetega Petra v ospredje postavil breme in trpljenje beguncev, migrantov, izkoriščancev ter žrtev vojn. V svoji pridigi je spomnil na "tiste, ki v družbi občutijo bedo, izkoriščanje in so žrtve trgovine z ljudmi (...), ter so deležni zaničevanja, ker so migranti, brez doma in družine".