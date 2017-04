Škofje pri vstajenjskih mašah poudarjali pomen vere in upanja

Ljubljana, 16. aprila - Na veliko noč so zjutraj po cerkvah potekale vstajenjske maše s procesijami. Škofje so jih darovali v stolnicah, pri tem pa vernike opozarjali, da ne smejo izgubiti vere in upanja. Velika noč, ki je praznik Kristusovega vstajenja, mora biti čas veselja, a tudi razmislek o krivicah, so izpostavili.