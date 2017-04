Miha Ivanič in Nika Arih do brona na mladinskem EP

Mulhouse, 15. aprila - Slovenska badmintonista Miha Ivanič in Nika Arih sta na evropskem prvenstvu do 19 let osvojila bronasto kolajno v mešanih dvojicah. To je prva slovenska kolajna z EP za samostojno Slovenijo, še v nekdanji Jugoslaviji je leta 1971 bronasto kolajno, prav tako na mladinskem EP, med posameznicami uspelo osvojiti Lučki Križman.