Ob svetovnem dnevu hemofilije strokovnjaki opozarjajo na to redko bolezen in lajšanje bolečin ob njej

Ljubljana, 17. aprila - Svetovna zveza hemofilikov vsako leto obeležuje svetovni dan hemofilije, s tem pa želi opozoriti na to in ostale dedne bolezni z motnjo strjevanja krvi. Več kot 80 odstotkov odraslih in dve tretjini otrok s to boleznijo ima vsaj občasno bolečine. Multimodalno lajšanje bolečin pa lahko prepreči bolečine in omejitve gibanja, opozarjajo strokovnjaki.