Spomladansko zasedanje IMF in Svetovne banke v znamenju obrambe svetovne trgovine

piše dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

New York, 17. aprila - Konec tedna bo v Washingtonu potekal osrednji del spomladanskega srečanja Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke, tokrat v ozračju velike zaskrbljenosti nad krepitvijo protekcionističnih teženj v nekaterih državah. Dogajanja se bosta udeležila tudi ministrica za finance Mateja Vraničar Erman in guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec.