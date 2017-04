Prihodnji teden v parlamentu: Na aprilski seji DZ tudi o drugem tiru in pravosodnem svežnju

pripravila Zoja Črnilec in Bojan Šuštar

Ljubljana, 16. aprila - DZ bo v četrtek začel redno aprilsko sejo. Poslanske presoje bosta deležna tudi odmeven zakon o drugem tiru in zakonski sveženj s področja pravosodja, v katerem so novela zakona o kazenskem postopku ter zakona o Sodnem svetu in o državnem odvetništvu. Ali bo DZ zakon o Mercatorju obravnaval na redni ali izredni seji, bo v torek odločil kolegij.