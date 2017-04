V UKC Ljubljana po velikonočnih praznikih manj omejitev pri obiskih

Ljubljana, 14. aprila - V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana bodo po velikonočnih praznikih ukinili nekatere omejitve pri obiskih, ki so jih uvedli zaradi povečanega števila bolnikov z virusnimi okužbami dihal in gripo. Od 18. aprila dalje bo dovoljeno, da bolnika v času, ki je za to predviden, obiščeta dve zdravi odrasli osebi.