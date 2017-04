Ob ozaveščanju o nevarnosti prehitre vožnje tudi maraton merjenja hitrosti

Ljubljana, 17. aprila - Agencija za varnost prometa danes začenja preventivno akcijo Hitrost, s katero bo vse do konca aprila ozaveščala o pomenu vožnje s primerno hitrostjo. Policija bo v okviru akcije v sredo, 19. aprila, izvedla maraton merjenja hitrosti, so sporočili iz Agencije za varnost prometa. Akcijo Hitrost bodo ponovili še v juniju in avgustu.