Odvetnik napadenega potnika na letalu Uniteda napoveduje tožbo

Chicago, 14. aprila - Odvetnik zdravnika iz Kentuckyja Davida Daa, ki so ga trije policisti v nedeljo nasilno zvlekli iz letala družbe United, je v četrtek v Chicagu dejal, da bodo tožili in zahtevali odškodnino, ker je že skrajni čas, da se letalske družbe prenehajo obnašati do potnikov kot do živine. Dao naj bi potreboval plastično operacijo.