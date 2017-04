POP TV: Kamenika naj bi v Italiji obsodili na osem let zapora zaradi trgovine z mamili

Milano, 13. aprila - Kristjana Kamenika so po neuradnih podatkih televizije POP TV v Italiji obsodili na osem let zapora, potem ko so ga maja lani aretirali in mu zasegli 51 kilogramov kokaina. Kamenik naj bi krivdo priznal in se pogodil s tožilstvom. Kot navaja POP TV, naj Kamenik ne bi bil glavni organizator preprodaje kokaina, ampak naj bi sodeloval le pri prevozu.