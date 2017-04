Francija in Japonska bosta na Marsovo luno poslali sondo

Pariz, 13. aprila - Francija in Japonska nameravata zbrati koščke Marsove lune in jih prinesti nazaj na Zemljo, so sporočili iz francoskega Nacionalnega centra za vesoljske študije (CNES). Projekt raziskovanja Marsovih lun bi poslal prvo sondo leta 2024, ki bo namenjena na Phobos, največjo in najbližjo od obeh lun, ki krožita okoli rdečega planeta.