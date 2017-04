Borze v New Yorku uvodoma navzgor

New York, 13. aprila - Borze v New Yorku so današnje trgovanje začele z rastjo. Med vlagatelji sicer še vedno odmevajo geopolitične napetosti, pa tudi poslovanje ameriških bank JP Morgan Chase in Citigroup. Poleg tega so spodbudni tudi najnovejši podatki s trga dela, zahtevki za nadomestilo za čas brezposelnosti so namreč dosegli najnižjo raven v šestih tednih.